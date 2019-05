Europee, volantini e proiettili in tre seggi in provincia di Nuoro

Bossoli di proiettili e volantini con inviti a non votare sono stati lasciati davanti a tre scuole, sedi di seggi elettorali, in provincia di Nuoro. Si tratta di Posada, Siniscola e Budoni, come hanno confermato gli investigatori. Sul volantino, firmato da un sedicente Movimento politico reazionario, l'Europa viene accusata di utilizzare l'Italia come discarica e di non curarsi dei migranti.