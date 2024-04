Elezioni europee, Tajani: "Ho deciso di candidarmi" | "Unico voto utile è a Forza Italia, puntiamo al 10%"

Antonio Tajani ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni europee.

Il vicepremier e segretario di Forza Italia lo ha rivelato nel suo intervento al Consiglio nazionale del partito a Roma. "Lo farò profondendo tutte le mie forze senza mai rinunciare o far passare in secondo piano il ruolo di ministro degli Esteri e vicepremier - ha dichiarato -. Se un segretario di partito non ha il coraggio di mettersi alla guida di chi gli dà fiducia, non è un buon segretario", ha detto ancora per poi aggiungere. "Puntiamo al 10%. Il voto dato al nostro partito è la risposta giusta ed è anche l'unico voto utile - ha sottolineato Tajani - perché andrà al Partito popolare europeo, la prima formazione nella Unione Europea".