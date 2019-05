Europee, Salvini: "Lega primo partito, grazie Italia"

"Una sola parola: Grazie Italia!". Così Matteo Salvini su Twitter commenta i primi exit poll delle elezioni europee postando una sua foto con un cartello con scritto "1° partito in Italia, grazie". Intanto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha fatto sapere che il Carroccio non ha "intenzione di usare questo risultato per mettere in crisi il governo. Anzi, insieme M5s e Lega siamo oltre il 50%".