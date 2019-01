Kukiz, Sincic e Kahonen: ecco i tre leader con cui Di Maio cerca alleanze per le Europee

Una rockstar anti-abortista, un leader 28enne che si batte per il diritto alla casa, la cofondatrice di una movimento finlandese per la democrazia diretta: sono i tre interlocutori che Luigi Di Maio ha incontrato a Bruxelles per cercare di creare un nuovo gruppo politico all'Europarlamento. Sono Pawel Kukiz , Ivan Vilibor Sincic e Karolina Kahonen , i fondatori, rispettivamente, dei movimenti Kukiz'15 in Polonia, Zivi zid in Croazia e di Liike Nyt in Filandia.

Il polacco Kukiz, cantante e attore anti-aborto - Il più famoso dei tre è Pawel Kukiz, cantante rock polacco che ha fondato Kukiz'15, movimento anti-establishment di destra che si batte per il superamento dei partiti tradizionali e a sostegno della democrazia diretta. Kukiz ha figurato in diverse band rock a partire dagli anni '80 (è stato vocalist del gruppo rock "Piersi"), ha recitato in alcuni film ed è entrato nel 2015 nel Parlamento polacco, dove il suo movimento ha conquistato 42 seggi. E' contrario all'aborto e alle adozioni gay. Con il movimento Kukiz'15 ha ottenuto un risultato importante alle presidenziali del 2015, strappando il 20,8% dei consensi.



Il croato Sincic, populista anti-euro - Ivan Vilibor Sincic è stato la rivelazione delle elezioni presidenziali del 2014 in Croazia, dove con il suo partito populista Zivi zid ("Lo scudo umano") ha ottenuto il 16,4% dei consensi. Il movimento si oppone ai pignoramenti anche con l'occupazione delle case, auspica il ritiro della Croazia dalla Nato, professa il protezionismo economico ed è contrario agli Ogm e all'adozione dell'euro.



La finlandese Kahonen, fautrice della democrazia diretta - Karolina Kahonen è invece la co-fondatrice del movimento finlandese Liike Nyt. Molto vicino alle posizioni del M5s sui temi della cittadinanza digitale, della democrazia diretta e della partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche, Liike Nyt si distanzia però dai pentastellati il suo marcato sostegno al liberismo economico.



Per Di Maio una missione (quasi) segreta - Per la capodelegazione dei pentastellati a Bruxelles, Laura Agea, quella Di Maio non è stata una trasferta segreta, ma sulla quale si è "mantenuto il riserbo sul luogo dell'incontro per poter lavorare serenamente sui contenuti e per conoscerci meglio: una tappa fondamentale di un lavoro che viene da lontano".