Europee, Juncker: tentativi di manipolazione da Paesi Ue ed extra-Ue

"Vedo che si cerca già di influenzare le elezioni europee con manipolazioni che arrivano da orizzonti diversi e non solo da fuori Ue". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sottolineando che "ci sono all'interno dell'Unione alcuni Stati che cercano di orientare la volontà degli elettori in una certa direzione con le fake news. Come, ad esempio, il premier Viktor Orban in Ungheria".