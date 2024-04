Europee, Ignazio Marino si candida con Alleanza Verdi Sinistra

È ufficiale.

L' ex sindaco di Roma Ignazio Marino sarà candidato per Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni europee, e correrà come capolista nella circoscrizione centrale. L'annuncio è stato fatto in conferenza stampa con i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Marino, come nel 2013 per il suo primo discorso in Campidoglio, è arrivato alla sala Stampa Estera a palazzo Grazioli, in bicicletta. Candidarsi è stata una "scelta coraggiosa di Marino", le parole del co-portavoce di Europa Verde Bonelli.