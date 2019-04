Europee,Di Maio: preoccupato da alleanza Lega con chi nega Olocausto

"Mi preoccupa questa deriva di ultradestra a livello europeo con forze politiche che faranno parte del gruppo con cui si alleerà la Lega che addirittura, in alcuni casi, negano l'Olocausto". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. "Noi creeremo - ha spiegato - un gruppo unico e indipendente al Parlamento europeo con altri movimenti civici come il nostro e non staremo con queste ultradestre".