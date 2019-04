Europee,Di Maio: M5s non sta con destre populiste o tifosi austerity

"In Europa il gruppo M5s non starà né con le destre populiste, quelle che ci hanno detto di tenerci i migranti, né con i tifosi dell'austerity, i corrispondenti del Pd e di Fi europei". Lo ha detto il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Tuttavia, ha aggiunto, "questo non ci toglie la possibilità di votare di volta in volta con chi porta avanti istanze giuste".