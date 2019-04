Europee, cinque donne capolista con il Movimento 5 Stelle

Sono cinque donne le capolista M5s delle circoscrizioni per le elezioni europee del 26 maggio. I nomi indicati dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, sono: Alessandra Todde (Ceo di Olidata) per le Isole, Chiara Maria Gemma per il Sud, Daniela Rondinelli al Centro, Maria Angela Danzì nel Nord Ovest e la giornalista Sabrina Pignedoli nel Nord Est.