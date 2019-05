Europee, Calenda scettico su Macron: "Vuole solo essere leader, non costruire una vera unità"

“Sono molto scettico su Macron perchè porta avanti politiche molto poco europeiste sull'immigrazione e, nel passato, lo ha fatto con il caso Fincantieri. Non ho firmato il suo manifesto perché avrebbe accreditato lui come leader e punto di riferimento degli europeisti, cosa che non è”. Queste le parole del candidato del Pd - Siamo europei a Tgcom24 nel corso della trasmissione “Al voto, al voto” sulle prossime elezioni europee. “Se vogliamo essere veramente europeisti", ha continuato Calenda, "nessuno può considerarsi il leader. Respingo l’idea dell’Europa di Visegrad, i cui i paesi hanno regimi illiberali e devono restare fuori. Ma anche quella di Aquisgrana, franco-europea. L’Europa è quella delle istituzioni europee, ma la Francia questa Europa non la vuole fare.”