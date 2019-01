Europee, Calenda: "Non sarò il paravento per un allargamento del Pd"

Dopo aver lanciato il suo manifesto in vista delle elezioni europee, Carlo Calenda ha sottolineato il suo pensiero nei confronti del Pd: "Non farò da paravento per un'operazione di allargamento del Partito democratico". "Se i dem non sono convinti fino in fondo, io non mi candiderò", ha aggiunto l'ex ministro dello Sviluppo economico, che punta ad arrivare "alla fine della prossima settimana" a 200-250 mila iscritti.