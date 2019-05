Europee 2019, intention poll Tecnè-Mediaset: Lega al 26/30%

In base ai primi intention poll di Tecnè per Mediaset, alle Europee la Lega è il primo partito con il 26/30%. Il Pd è al 20,5/24,5%, M5s 18,5/22,5%, Forza Italia 8/12%, FdI 4/7%%. +Europa è tra 2,5/4,5%, stesso risultato per La Sinistra.