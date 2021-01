Ettore Rosato (Iv): "Mattarella non ha messo in discussione nostro lavoro"

ansa

"Strattonare il presidente della Repubblica in un senso o nell'altro non è mai una buona cosa. Nel discorso di Mattarella non c'è alcun passaggio che metta in discussione il nostro lavoro". Lo ha detto il presidente di Iv, Ettore Rosato, rispondendo a una domanda sulle interpretazioni secondo cui l'accenno ai "costruttori" fatto dal capo dello Stato nel discorso di fine anno possa contenere una critica ai rottamatori di Italia Viva.