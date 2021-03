Estate, Mara Carfagna: "Penso che possiamo concederci un po’ di ottimismo”

"Penso che possiamo concederci un po’ di ottimismo”, Mara Carfagna fa una previsione per questa estate a "Live - Non è la d'Urso". La ministra per il Sud e la coesione territoriale "guarda al futuro con speranza" e spiega perché. "La campagna vaccinale ci ha portati a vaccinare 250 mila persone al giorno - dichiara Carfagna - una volta che decollerà sarà più facile parlare di riaperture avendo messo il Paese in sicurezza. Inoltre c'è un piano di ricostruzione del Paese finanziato con quasi 200 miliardi dall’Europa. Potrebbero aprirsi nuove opportunità per le infrastrutture e per il lavoro", conclude la ministra.