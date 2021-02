Espulsi M5s, alla Camera e al Senato nasce la componente "Alternativa c'è" | Idv concede il simbolo

E' stata costituita alla Camera la nuova componente "Alternativa c'è" composta dai cosiddetti dissidenti del M5s . A formare il nuovo gruppo sono ora 13 deputati . Anche al Senato gli espulsi dal Movimento presenteranno istanza per la creazione della componente del gruppo Misto , sempre sotto l'effige di "Alternativa c'è", che per ora conta sulle firme di sei senatori . Italia dei Valori autorizza l'utilizzo del simbolo a Palazzo Madama.

Idv: "Sì a questo matrimonio" - Il segretario di Italia dei Valori, Ignazio Messina, ha confermato di aver autorizzato l'utilizzo del simbolo di Idv al Senato, in abbinamento a "L'alternativa c'è". "Ho detto sì a questo matrimonio", ha ribadito l'ex parlamentare e sindaco di Sciacca. A Palazzo Madama, per costituirsi, la componente deve fare infatti riferimento a una forza politica che si sia già presentata alle elezioni.

La citazione della Thatcher - Il riferimento del nome della formazione politica è in chiara antitesi allo slogan "There is no alternative", usato dal primo ministro conservatore inglese Margaret Thatcher e divenuto in seguito un libro.

Crucioli: "Nasce una nuova forza di opposizione" - "Nasce una nuova forza di opposizione, che già nel suo nome afferma la necessità di un'alternativa all'ultimo dei governi tecnici che hanno accompagnato trent'anni di declino economico dell'Italia", ha commentato il senatore ex M5s Mattia Crucioli. "E' un ramo autonomo dell'opposizione che non si fermerà alle aule parlamentari, ma organizzera' una riscossa popolare e democratica in tutta la nostra Repubblica".