Energia, Urso: realizzeremo mini-reattori nucleari per le imprese

"Senza energia non ci cresce, l'Italia tornerà al nucleare". Lo ha detto il ministro del Made in Italy Adolfo Urso in una intervista al Messaggero in edicola oggi. "Realizzeremo in Italia i reattori di nuova generazione, gli Smr e poi gli Amr, cioè i piccoli reattori, puliti e sicuri, realizzati su base industriale, adattabili, componibili e trasportabili in un container per essere installati su richiesta delle imprese nel pieno rispetto dei vincoli ambientali", ha aggiunto