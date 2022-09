Energia, Salvini: "Europa corresponsabile di questi aumenti"

"L'Europa è corresponsabile di questi aumenti con politiche 'green' ideologiche, con sanzioni alla Russia, e deve essere l'Europa a proteggere famiglie e imprese".

Così Matteo Salvini a Cattolica. Rispondendo a chi gli chiedeva come il centrodestra avrebbe cambiato il Pnrr, in particolare sui progetti di sostenibilità ambientale, ha premesso che "l'emergenza adesso è la bolletta della luce e del gas. Tutto quello che verrà a ottobre, novembre, dicembre ha tempo per essere affrontato".