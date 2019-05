Emma Bonino a "Pomeriggio Cinque": “Chiudere i negozi di cannabis? Regalo alla mafia”

Emma Bonino, ospite di Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque”, ha affrontato diversi temi, dalle elezioni europee fino alla chiusura di Radio Radicale. Il leader di +Europa ha anche parlato dell’idea di Matteo Salvini di chiudere i negozi che vendono cannabis light. “C’è una legge che regolamenta l’attività di questi esercizi – spiega Emma Bonino – se poi l’idea della Lega è quella di eliminarli, la conseguenza sarà un regalo alla mafia, che col proibizionismo ci ha sempre guadagnato”.



La senatrice critica anche il ruolo dei Cinque Stelle: “Non so se siano di destra o sinistra come dice Di Maio, io so che i populisti o sovranisti sono tendenzialmente di destra, poi può essere che in Italia la situazione sia diversa”.