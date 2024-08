Emiliano impugna la legge sull'autonomia differenziata: "Lese le competenze delle Regioni"

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge sull'autonomia differenziata "per lesione della sfera di competenza delle Regioni, come previsto dall'art. 127, comma 2, della Costituzione". È quanto si legge in una nota nella quale Emiliano spiega che la decisione si aggiunge "alle iniziative referendarie già promosse dalle Regioni e dai cittadini italiani impegnati in una straordinaria mobilitazione per la raccolta di firme".