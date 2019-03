Emilia-Romagna, i no-vax si candidano alle elezioni regionali

Una lista no-vax parteciperà alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna, in programma a novembre. Ad annunciarlo su Facebook è il "Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità" , che il 29 marzo si presenterà ufficialmente a Bologna "in quella che sarà una tappa fondamentale". Tra gli obiettivi del collettivo figurano l' abolizione dell'obbligo vaccinale , "la libertà di parola dei medici" e la promozione della "ricerca indipendente sui vaccini".

Gli attivisti no-vax affermano che Bologna sarà il "capoluogo della prima Regione che ci vedrà partecipare" al voto di novembre. In una nota, il Movimento 3V racconta di essersi costituito "a difesa della libertà di scelta in ambito terapeutico in un momento di vuoto politico e di negazione di un confronto democratico sulle vaccinazioni di massa".



I promotori sostengono di voler "tutelare la salute pubblica svincolandola da sistemi di guadagno economico" e di voler "agire fermamente fino a quando questi obiettivi non saranno raggiunti".