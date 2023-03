Emergenza siccità, Salvini: "Decreto pronto, servono i quattrini"

"Sull'emergenza siccità abbiamo mandato la nostra proposta di testo, come ministero delle Infrastrutture, a Palazzo Chigi.

C'è la cabina di regia, c'è anche l'ipotesi del commissariamento. Ho chiesto che però il decreto per arrivare in Consiglio dei ministri abbia una cosa fondamentale: i soldi". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Catania. "Io domani, se mi arrivano due miliardi per combattere la dispersione idrica e sistemare alcune dighe, parto con i lavori dopodomani. Al di là di aspettare che piova, noi stiamo correndo, anche in Sicilia. Il decreto è pronto, serve che chi di dovere ci metta dei quattrini", ha aggiunto.