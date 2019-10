Emergenza rifiuti a Roma, Raggi: Ama resterà pubblica e non fallirà

"Lo ripeto altre cento volte e fino allo sfinimento: Ama è e resta pubblica, non fallirà e non verrà privatizzata". Lo assicura Virginia Raggi, intervenendo in Assemblea capitolina. "Ho chiesto all'azienda - sottolinea la sindaca - di presentare bilanci veritieri e corretti per una gestione sana e solida, e di garantire la pulizia della città indipendentemente da ogni considerazione tecnica o contabile".