Pd, Elly Schlein: "Chi vince le primarie sarà capo di un'alleanza vincolata dal programma"
La segretaria del Partito Democratico ha parlato durante l'evento "L'Italia di Domani". Affrontato anche il tema della patrimoniale
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"Chi vince le primarie non sarà il capo del suo partito, ma di un'alleanza vincolata dal programma". A dirlo è Elly Schlein, parlando durante l'evento "L'Italia di Domani", dopo aver citato gli emendamenti comuni alla manovra. La segretaria del Partito Democratico ha poi aggiunto: "Abbiamo 21 punti di politica economica già condivisi". Infine, una citazione con una canzone di Daniele Silvestri applicata al campo largo: "Le cose che abbiamo in comune sono 4850...".
Le parole su Matteo Renzi
Schlein ha risposto a domande su vari temi durante l'evento, tra cui una sul presidente di Italia Viva Matteo Renzi: "Che garanzie posso dare su di lui? L'unica che posso dare è che non rifaremo gli errori del 2022, quando io ero l'unica che non c'era. Una garanzia di unità e coerenza. A questo stiamo lavorando. Se mi fido di Renzi? Io ho cercato di recuperare un dialogo senza porre veti".
"Le tasse si pagano dove fai i profitti"
La segretaria del Pd è stata incalzata anche sulla questione della patrimoniale. E ha risposto con queste parole: "Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi, mi trovo personalmente favorevole perché la nostra Costituzione è chiara. Le tasse si pagano dove fai i profitti". Nel corso della conversazione è arrivato anche un attacco alla premier Giorgia Meloni: "A lei diciamo noi: 'Non alzeremo le tasse al ceto medio'. Lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari. Noi siamo gli unici che si battono perché non ci siano lavoratrici e lavoratori di serie B o di serie A".