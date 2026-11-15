Pd, Elly Schlein: "Chi vince le primarie sarà capo di un'alleanza vincolata dal programma"

La segretaria del Pd è stata incalzata anche sulla questione della patrimoniale. E ha risposto con queste parole: "Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi, mi trovo personalmente favorevole perché la nostra Costituzione è chiara. Le tasse si pagano dove fai i profitti". Nel corso della conversazione è arrivato anche un attacco alla premier Giorgia Meloni: "A lei diciamo noi: 'Non alzeremo le tasse al ceto medio'. Lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari. Noi siamo gli unici che si battono perché non ci siano lavoratrici e lavoratori di serie B o di serie A".