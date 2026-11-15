Poi la citazione a Daniele Silvestri

Pd, Elly Schlein: "Chi vince le primarie sarà capo di un'alleanza vincolata dal programma"

La segretaria del Partito Democratico ha parlato durante l'evento "L'Italia di Domani". Affrontato anche il tema della patrimoniale

15 Nov 2026 - 20:02
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"Chi vince le primarie non sarà il capo del suo partito, ma di un'alleanza vincolata dal programma". A dirlo è Elly Schlein, parlando durante l'evento "L'Italia di Domani", dopo aver citato gli emendamenti comuni alla manovra. La segretaria del Partito Democratico ha poi aggiunto: "Abbiamo 21 punti di politica economica già condivisi". Infine, una citazione con una canzone di Daniele Silvestri applicata al campo largo: "Le cose che abbiamo in comune sono 4850...".

Le parole su Matteo Renzi

 Schlein ha risposto a domande su vari temi durante l'evento, tra cui una sul presidente di Italia Viva Matteo Renzi: "Che garanzie posso dare su di lui? L'unica che posso dare è che non rifaremo gli errori del 2022, quando io ero l'unica che non c'era. Una garanzia di unità e coerenza. A questo stiamo lavorando. Se mi fido di Renzi? Io ho cercato di recuperare un dialogo senza porre veti".

"Le tasse si pagano dove fai i profitti"

 La segretaria del Pd è stata incalzata anche sulla questione della patrimoniale. E ha risposto con queste parole: "Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi, mi trovo personalmente favorevole perché la nostra Costituzione è chiara. Le tasse si pagano dove fai i profitti". Nel corso della conversazione è arrivato anche un attacco alla premier Giorgia Meloni: "A lei diciamo noi: 'Non alzeremo le tasse al ceto medio'. Lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari. Noi siamo gli unici che si battono perché non ci siano lavoratrici e lavoratori di serie B o di serie A".

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