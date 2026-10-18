Elly Schlein: "Pronta a essere candidata premier del Pd con o senza le primarie"

"Sono pronta a guidare questa comunità e a guidarla come candidata alla presidenza del consiglio, con o senza le primarie". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein all'assemblea nazionale del Pd in corso a Roma.
La candidatura è "insieme a questo straordinario gruppo dirigente - ha aggiunto - in maniera diffusa, in maniera plurale, per cambiare anche l'idea di leadership in questo Paese a cui un'altra donna non ha deciso di contribuire in meglio". "Abbiamo la responsabilità di poter vincere le prossime elezioni. Lo voglio fare con voi, con coraggio, con determinazione, con l'orgoglio di chi sa che quando siamo uniti possiamo cambiare il destino del nostro Paese - ha aggiunto - E vi voglio dire io ci sono: pronta, determinata, onorata e orgogliosa di potere guidare questa straordinaria comunità che non ha pari in Italia".
"Bisogna individuare un modo perché il percorso" del programma "sia fra la gente. Prima il programma comune, poi ci occupiamo della guida. Chi guida tutta l'alleanza, non guida solo il suo partito. Noi abbiamo sempre detto, o l'accordo a chi ha più consenso, un principio democratico che vale in tutti i paesi, oppure le primarie, se si fanno saranno una grande festa, non abbiamo paura, non saranno divisive. Noi ci siamo e ci saremo".