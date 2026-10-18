Elly Schlein: "Pronta a essere candidata premier del Pd con o senza le primarie"

"Bisogna individuare un modo perché il percorso" del programma "sia fra la gente. Prima il programma comune, poi ci occupiamo della guida. Chi guida tutta l'alleanza, non guida solo il suo partito. Noi abbiamo sempre detto, o l'accordo a chi ha più consenso, un principio democratico che vale in tutti i paesi, oppure le primarie, se si fanno saranno una grande festa, non abbiamo paura, non saranno divisive. Noi ci siamo e ci saremo".