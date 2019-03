Elezioni Ue, Tajani: "Mi ricandido alla presidenza dell'Europarlamento"

Il presidente del Paelamento europeo , Antonio Tajani , vicepresidente di Forza Italia, si ricandiderà alla guida dell'Eurocamera. Ad annunciarlo è stato lui stesso, sottolineando che alle elezioni europee "l'unico voto utile è per Forza Italia perché solo FI avrà la possibilità di avere un rappresentante al vertice delle istituzioni", dato che Federica Mogherini non sarà più Alto rappresentante e che il mandato di Mario Draghi è in scadenza.

Tajani si aspetta "un risultato positivo per Forza Itlaia, che continua a crescere: stiamo aggregando forze che si riconoscono nella famiglia del Partito Popolare Europeo".



"La Lega con Le Pen esclude accordo con noi" - "La Lega in Europa è schierata con la Le Pen. Bisogna vedere a che gruppo aderirà e cosa intende fare. Schierandosi con la Le Pen si esclude da qualsiasi accordo", ha detto ancora Tajani, intervenendo a "Un Giorno Speciale", su Radio Radio. "Escludo che si possa fare un accordo fra Ppe e il gruppo attuale di Lega e Le Pen - ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo -. Il Ppe non può fare accordi con tutti mandando all'aria valori, storia e principi. Vediamo cosa intende fare la Lega, su certe posizioni non ci troviamo d'accordo".