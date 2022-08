Elezioni, Salvini: "A sinistra hanno il terrore di perdere la poltrona"

"Di solito non commento cosa dicono a sinistra, ma si vede che hanno paura e sono terrorizzati dal perdere la poltrona.

E non hanno rispetto per voi, perché ora uno dice che ci mettiamo insieme tutti quanti per fermare la Lega e le destre e per difendere la Costituzione, lo dice perché è ignorante e non rispetta il popolo italiano". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco della festa del partito a Ghisalba, in provincia di Bergamo.