Elezioni, Renzi: "Letta ha una strategia suicida"

"Io voglio molto bene ai miei amici ed ex compagni del Pd e non lo dico in modo ironico.

Per questo mi fa male vedere la strategia di Letta, che è una strategia suicida". Lo ha dichiarato Matteo Renzi agli "Incontri del Principe" a Viareggio (Lucca). "Il segretario dem - ha spiegato il leader di Italia Viva - ha detto che voleva mettere al centro della campagna elettorale l'agenda Draghi e ha imbarcato nell'alleanza Fratoianni, che gli ha votato la sfiducia 55 volte. Così da Draghi è passato all'agenda Bonelli facendo in pratica campagna elettorale per la Meloni".