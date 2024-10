Regionali Liguria: ecco chi è Marco Bucci, il nuovo Presidente

Marco Bucci, il neo eletto presidente della Regione Liguria, è nato a Genova il 31 ottobre 1959. Ex dirigente di numerose industrie in Italia, Svizzera e Usa. Frequenta prima il liceo classico Andrea D'Oria e poi l'Università di Genova, presso la quale fra il 1979 e il 1985 si laurea sia in farmacia, che in chimica e tecnologie farmaceutiche. E' stato sindaco di Genova dal 27 giugno 2017.