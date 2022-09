Elezioni, cambiano alcuni eletti ma variazioni a saldo zero tra partiti

Sono cambiati diversi nomi di eletti ai seggi proporzionali in alcuni collegi plurinominali.

In base all'evoluzione dei complicati conteggi dovuti al Rosatellum, però, le variazioni sono a saldo zero per quanto riguarda i partiti. La Lega, ad esempio, si ritrova due deputati in più in Lombardia (Umberto Bossi e Giulio Cenetemero) ma ne ha persi altrettanti in Emilia-Romagna e Sicilia. Lo sottolineano fonti del Viminale, spiegando anche che i nomi degli eletti non sono definitivi fino al "timbro ufficiale" dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Cassazione.