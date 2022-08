Elezioni: Berlusconi: ponte sullo Stretto priorità assoluta

"Oggi vi parlerò del ponte sullo Stretto di Messina, una grande opera indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un'opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata.

Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese". Lo ha dettto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video su Instagram. "Non ho cambiato idea. Il ponte rimane una priorità", ha aggiunto.