Elezioni, Berlusconi: astensionismo inaccettabile: è autolesionismo

"Non andare a votare è un comportamento autolesionista.

Il 25 settembre, non lasciate che altri votino per voi. Dovete andare a votare e, naturalmente, dovete votare per noi di Forza Italia, perché soltanto noi abbiamo sempre dimostrato di saper cambiare le cose che non funzionano". Lo dichiara il fondatore di Fi, Silvio Berlusconi, sui social. "La pillola di oggi ha uno scopo preciso. Denunciare una situazione che è davvero incredibile ed è inaccettabile in quella che - afferma - vuole essere una vera e compiuta democrazia. Parlo del tasso di astensionismo".