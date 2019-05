Elezioni, Appendino: "Exploit Lega non è inaspettato, va compreso"

"Le urne, in Europa e in Piemonte, hanno restituito un esito molto chiaro: un exploit della Lega che, per quanto mi riguarda, a Torino non giunge del tutto inaspettato". Lo ha detto il sindaco di Torino, Chiara Appendino, parlando di "un risultato che deve essere compreso e rispettato, perché è ancora più marcato nelle zone più difficili della città".