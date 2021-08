Elezioni amministrative, seggi speciali per chi è in quarantena Covid

ansa

I Comuni potranno istituire "seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare" per chi, a causa del Covid, si trova in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario. Lo prevede il protocollo Viminale-ministero della Salute per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Per garantire la sicurezza è stato disposto che i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali dovranno essere in possesso del Green pass.