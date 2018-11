Effetto spread: a rischio i fondi pensione

“Non si può reggere questo livello di spread per molto tempo. È una lenta agonia che piano piano rosicchia i nostri risparmi”. Come descritto nel corso di "Stasera Italia", secondo il Fondo Cometa, che gestisce i soldi di 400mila operai metalmeccanici, le previsioni per i fondi pensione sono tutt'altro che rosee. “Questi lavoratori hanno versato i loro TFR, i loro risparmi, i loro contributi per circa 11 miliardi di euro”. Di questi soldi però alcuni sono già spariti: “Dall’inizio dell’anno si è già registrata una perdita intorno all’uno e mezzo per cento rispetto al patrimonio. Stiamo parlando di circa 100-150 milioni di euro”. La situazione non migliora, anche perché l’asta per i Btp è stata la peggiore dal 2012 e i buoni del tesoro continuano a svalutarsi.