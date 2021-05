Editoria, Alessandro Sallusti lascia la direzione de Il Giornale e passa a Libero

Alessandro Sallusti lascia la direzione de Il Giornale. Lo ha annunciato la Società Europea di Edizioni, editrice del quotidiano, in una nota. "L'editore Paolo Berlusconi e il presidente Alessia Berlusconi ringraziano il direttore Sallusti per l'impegno profuso in tutti questi anni", si legge in una nota. Sallusti sarà il nuovo direttore del quotidiano Libero, del gruppo Angelucci, che al suo interno ha anche il giornale romano Il Tempo.