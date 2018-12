Ecotassa, Castelli: "Il governo la vuole tenere, è nel contratto"

Parlando in commissione Bilancio della tassa sulle auto inquinanti, il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, ha spiegato: "La volontà è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo". Castelli ha poi aggiunto che "le persone meno abbienti non sono colpite" e che "la norma non è stata letta in maniera approfondita" visto che "non colpisce né chi ha ha un'auto vecchia né chi acquista un'utilitaria sotto una certa cilindrata".