"Abbiamo udito Salvini dire che non voleva una guerra con la Francia e abbiamo sentito Di Maio dire cose complicate ma era stato lui a mettersi da solo in una situazione molto complicata. Credo che gli italiani abbiano bisogno della Francia, quindi lavoriamo insieme", ha sottolineato il ministro Loiseau.



Masset è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino alle 15:30. Con un provvedimento mai più messo in atto dal 1940, quando l'Italia fascista dichiarò guerra alla Francia, era stato richiamato a Parigi il 7 febbraio, al culmine di una serie di polemiche tra i governi in seguito alla visita del vicepremier Luigi Di Maio nella Capitale francese per incontrare esponenti dei gilet gialli.