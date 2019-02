Gilet gialli, il ministro francese Loiseau: "Di Maio dovrà vedersela con noi"

Gilet gialli bloccati alla frontiera con l'Italia - Una trentina di gilet gialli guidati da Maxime Nicolle, alias Fly Rider (venerdì era alla manifestazione di Sanremo), sono stati bloccati dalla polizia mentre stavano cercando di varcare la frontiera con l'Italia all'altezza di Ventimiglia.



Una molotov esplode davanti al Senato - Scontri e tensione alle stelle a Parigi nel tredicesimo atto della protesta dei gilet gialli. Una molotov è stata lanciata al passaggio del corte davanti al Senato e nelle vie adiacenti sono state rotte le vetrine dei negozi, mentre la polizia ha caricato i manifestanti e lanciato lacrimogeni contro il corteo. I dimostranti si sono poi diretti verso Montparnasse, deviando in parte dal percorso autorizzato dalla Prefettura. Poliziotti in assetto antisommossa sono in testa al corteo e furgoni blindati sono in coda.



Grave incidente all'Assemblea nazionale - Una persona ha perso una mano all'altezza dell'Assemblea nazionale ed è stata portata via dai vigili del fuoco con una benda all'avambraccio. Sembra che l'incidente sia avvenuto mentre l'uomo tentava di spostare un lacrimogeno per evitare che esplodesse sulla sua gamba.



Dieci i fermi - Una decina di persone sono state fermate dopo i primi violenti scontri. In piazza in tutto il Paese sono scesi circa 12mila gileti gailli, 4mila dei quali a Parigi, secondo quanto riferisce il ministero dell'Interno. La mobilitazione è quindi in calo rispetto a una settiman fa, quando in strada c'erano oltre 17mila ppersone, di cui 8mila nella Capitale.