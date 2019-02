Europee, leader dei gilet gialli: "Saremo alleati del M5s, trasformeremo l'Ue"

"Abbiamo accettato l'offerta di metterci a disposizione la piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle, che ci permetterà di selezionare i candidati in modo molto democratico. E noi gli abbiamo parlato della nostra piattaforma Noos, per trattare l'insieme delle rivendicazione che emanano dal popolo. "E' stato soprattutto uno scambio di tecnologie. Il nostro movimento in Francia corrisponderà al Movimento Cinque Stelle in Italia", ha aggiunto Chalencon.



"Dico bravo al signor Di Maio - ha proseguito il leader dei gilet gialli - la sua visita ha permesso di far muovere le istituzioni in Francia. Finora non eravamo riusciti a scuotere Macron, e finalmente con una sola azione la Rèpublique ha tremato". in seguito all'incontro tra Di Maio e Chalencon la Francia ha richiamato (temporaneamente) il proprio ambasciatore dall'Italia.