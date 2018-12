E così Cesare Battisti diventa Adriano Sofri: gaffe del senatore leghista Pepe

Il povero Pepe ha fatto una gran confusione: una topica colossale, messa in evidenza da Il Dubbio che è diventata virale in poche ore. In Brasile c'è il caso Battisti: è ricercato in Italia perché condannato in contumacia per vari omicidi commessi da un gruppo terroristico (i Pac: proletari armati per il comunismo) a cavallo tra gli anni 70 e 80. Adriano Sofri, che invece è il fondatore di Lotta Continua, vive a Pisa, ha subito una condanna per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi (e non Mario, tanto per rimanere in tema di gaffes), l’ha scontata pur dichiarandosi sempre innocente, e ora scrive su diversi giornali. Tutta un'altra storia.