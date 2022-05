E' morto Carlo Smuraglia: presidente onorario Anpi ed ex parlamentare

Nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. A dare l'annuncio della scomparsa è stata la segreteria nazionale dell'Anpi. "Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia, si legge nel post di cordoglio.

Nato ad Ancona nel 1923. Partigiano, poi avvocato e docente, Smuraglia è stato eletto senatore per tre volte e poi presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia dal 2011 fino al 2017 quando si è dimesso ed è stato poi eletto presidente emerito dell'Associazione. Ha fatto parte del Csm dal febbraio 1986 al luglio 1990.

Immediate le reazioni di cordoglio dal mondo della politica

. Tra i primi il segretario del Pd,, su Twitter: "Ci lascia oggi un grande italiano. Testimonianza, pensiero, azione ed esempio, per noi e per le nuove generazioni". Segue ill segretario nazionale di Sinistra italiana,: "Con Carlo Smuraglia. A tutti coloro che hanno lottato con lui o che si sono impegnati e si impegnano per conservare e attuare i valori dell'antifascismo e della Resistenza va il nostro abbraccio". A seguire: "L'Italia perde un grande protagonista della storia democratica. Mancherà molto". Percapogruppo di LeU a Montecitorio, "Smuraglia per tutta la vita ha difesa la Costituzione Italiana e la democrazia, frutto della Resistenza".