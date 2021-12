Draghi: riluttanti a estendere il Superbonus per via di distorsioni e frodi

Quella del Superbonus è una misura "che ha dato molto beneficio", ma al tempo stesso "ha creato distorsioni": è per questo che il governo era "riluttante a una sua estensione".Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa, citando "l'aumento straordinario dei prezzi delle componenti per fare le ristrutturazioni" e il fatto che "ha incentivato moltissime frodi".