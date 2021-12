Draghi: "Vaccino strumento migliore contro Covid, terza dose è priorità"

"Si valutano mascherina all'aperto e tampone per vaccinati" Alla cabina di regia di giovedì si discuterà "ad esempio di mascherine anche all'aperto, dell'uso di mascherine Ffp2 , in particolare in certi ambienti chiusi - prosegue il premier -. E non è esclusa l'applicazione del tampone perché c'è un periodo nel Green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non e' ancora stata fatta. In quel periodo è utile tampone".

Giovedì decisione su eventuale riduzione durata Green pass Draghi precisa quindi che "si è scoperto che la seconda dose declina più rapidamente di quanto si pensasse all'inizio. Questo porterà giovedì a discutere se ridurre la durata del Green pass"

"Governo sia sostenuto da un'ampia maggioranza" In merito all'eventuale proseguimento della legislatura per un altro anno, Draghi afferma: "L'importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile. Questo governo comincia con la chiamata del presidente Mattarella, una chiamata di altissimo ordine che si è tradotto in vicinanza costante all'azione di governo ma la responsabilità quotidiana sta nel Parlamento. E' il Parlamento a decidere la vita del governo quest'anno e sempre".

"Mio futuro? Importante è vivere bene il presente" "Io non immagino il mio futuro all'interno o all'esterno delle Istituzioni. L'importante è vivere il presente e farlo al meglio possibile. Forse sbaglio, ma i motivi del successo del governo, per me sicuramente ma credo anche per altri ministri, è che ha lavorato sul presente senza chiedersi cosa c'è nel futuro, cosa c'è per me nel futuro".

"Governo avanti indipendentemente da chi ci sarà" "Abbiamo conseguito tre grandi risultati. Abbiamo reso l'Italia uno dei Paesi più vaccinati del mondo, abbiamo consegnato in tempo il Pnrr e raggiunto i 51 obiettivi. Abbiamo creato le condizioni perché il lavoro sul Pnrr continui. Abbiamo fatto un lavoro perché l'operato del governo continui indipendentemente da chi ci sarà"..

"Abbiamo raggiunto tutti i 51 obiettivi del Pnrr" "Abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell'accordo operativo che apre il periodo di uno due mesi di interlocuzione prima di accordare la tranche dei prestiti previsti", prosegue il premier.

"Partiti sempre coinvolti sulla Manovra" "Indubbiamente c'è stato molto affanno nella fase terminale della discussione della Manovra. Non è che sia senza precedenti, è successo tantissime volte - dice ancora Draghi -. Questa Manovra è stata accompagnata da un lunghissimo confronto politico".

"Superbonus? Riluttanza ad estenderlo per costi e frodi" Quella del Superbonus è una misura "che ha dato molto beneficio", ma al tempo stesso "ha creato distorsioni": è per questo che il governo era "riluttante a una sua estensione". "L''aumento straordinario dei prezzi delle componenti per fare le ristrutturazioni" e il fatto che "ha incentivato moltissime frodi".

Scuola: "Non allungheremo calendario delle vacanze" "No, non lo allungheremo". Così il premier ha poi risposto alla domanda sull'eventuale prolungamento del calendario delle vacanze scolastiche. Aggiungendo: "Sono consapevole delle difficoltà che i giovani hanno subito a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia".