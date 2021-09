Il premier Mario Draghi ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a sindaco di Roma Capitale. "Si tratta senz'altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città, scrive Draghi nella sua lettera, ringraziando i candidati "per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale".

Raggi: "Grazie Draghi, a Roma si può fare tutto e meglio" - Davanti alla proposta del presidente del Consiglio Virginia Raggi esulta e in un post su Facebook scrive: "Daje!!! Roma è ufficialmente candidata ad ospitare l'Expo del 2030. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazionali. Per Roma è un particolare motivo di orgoglio perché supera il racconto di una città dove non si possono fare le cose, anzi è la dimostrazione che a Roma si può fare tutto e anche meglio. Ringrazio Draghi e Di Maio che hanno creduto nella solidità della candidatura di Roma".

"Ora dobbiamo fare squadra" - "Inizia oggi ufficialmente - continua il sindaco nel suo messaggio - un percorso impegnativo ed entusiasmante: dobbiamo battere le candidature di Mosca e Busan. Ora dobbiamo fare squadra. Per noi si tratta di un particolare motivo di orgoglio perché supera il racconto di una città dove non si possono fare le cose, anzi è la dimostrazione che a Roma si può fare tutto e anche meglio".

Di Maio: "Expo 2030 a Roma ripartenza per tutto il Paese" - Ospitare Expo 2030 a Roma "significherebbe ripartenza per tutta l'Italia, con nuove e notevoli opportunità di lavoro e di rilancio economico", ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Questo è il punto di inizio di un nuovo percorso. E' un'altra sfida green, di sviluppo urbano e di crescita economica per la nostra Capitale, e c'è tanto da fare. Saranno mesi intensi e bisognerà dare il massimo per coronare questa candidatura".