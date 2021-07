Draghi agli italiani: "Vaccinatevi subito | L'appello a non farlo è un appello a morire

L'appello a non vaccinarsi "è un appello a morire". Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato il via libera al nuovo decreto Covid, invita con molta durezza i cittadini a non farsi spaventare dai vaccini. "Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie", sottolinea il presidente del Consiglio commentando le parole di Matteo Salvini sulla campagna vaccinale.