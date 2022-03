Draghi: "2% del Pil? C'è l'esigenza di riamarci per avere una difesa Ue"

"Il 2% è un impegno preso dal governo sedici anni fa e sempre confermato, senza grandi discussioni.

Ora è tornato alla ribalta, perché è più urgente, è venuta l'esigenza d'iniziare a riarmarci". Così il premier Draghi spiega il motivo per cui la spesa militare è aumentata. "Ciò significa diverse cose, per l'Italia tutto ciò avviene all'interno della difesa europea, che è fondamentale per l'integrazione politica, perché la garanzia di una difesa europea è la garanzia che non ci faremo più la guerra", sottolinea.