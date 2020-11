Dpcm, Valle d'Aosta contro il governo: "Ha ascoltato poco le Regioni"

Ansa

"Il governo ha ascoltato poco le Regioni, a partire dai ristori per arrivare fino ai congedi parentali. Nella bozza del Dpcm si specificano bene i divieti, ma poco le misure a favore della cittadinanza". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz. Per quanto riguarda le nuove possibili misure restrittive nella regione alpina, a rischio di diventare 'zona rossa', Lavevaz ha ammesso che "il coprifuoco già adottato non basterà".