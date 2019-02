Dossier infrastrutture, il premier Conte: "L'Italia ora deve correre, siamo come una Ferrari"

"L'Italia deve correre, è come un'autostrada a tre corsie con una Ferrari di cui finora non abbiamo premuto l'acceleratore. Adesso abbiamo deciso di farlo". Parole del premier Giuseppe Conte sul tema delle infrastrutture. Per questo, spiega, è stata realizzata "Investitalia", una struttura di missione formata da tecnici e funzionari che hanno il compito di coordinare la realizzazione del piano di investimenti.