Donzelli: "Se Fitto avrà ruolo in Ue il rimpasto del governo non sarà necessario"

Giovanni Donzelli assicura che non ci sarà alcun rimpasto nel governo anche "se Fitto andrà in Europa". "Non sarà necessario", spiega il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. In merito poi all'incontro di oggi tra il ministro e Manfred Weber, che ratificherebbe futuri ruoli di Fitto in Ue, Donzelli sottolinea che si tratta di una prassi, dal momento che è normale che il capogruppo del Ppe Weber veda il ministro degli Affari europei italiano "quando viene in Italia. Perché Fitto tiene per l'Italia i rapporti con l'Europa"