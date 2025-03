Donzelli (FdI) insulta il cronista del Fatto Quotidiano: "Se c'è lui non parlo"

"I giornalisti si erano avvicinati al deputato e braccio destro di Giorgia Meloni per fargli qualche domanda sui fatti del giorno. Donzelli però ha risposto in maniera stizzita parlando con gli altri due giornalisti: 'Con onestà, sincero, vi dico che finché c'è questo pezzo di merda non parlo con i giornalisti, con affetto'". Giacomo Salvini è anche autore del libro Fratelli di chat, che si basa sulle chat dei parlamentari, ministri e dirigenti di Fratelli d'Italia dal 2018 al 2024. I cronisti provano a protestare ma il deputato di FdI insiste: "Io capisco che per rispetto a lui, allora non parlate con me ma io finché c'è questo pezzo di merda non parlo", ha ripetuto Donzelli, spiegando poi di non volersi "mettere a discutere. Non è il modo, ne parleremo in tribunale".